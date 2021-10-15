Украинский фильм "Мать Апостолов" получил две награды кинофестиваля в Испании

Украинский фильм получил две награды кинофестиваля, который проходил в испанском городе Калелья Фото: Calella Film Festival / Facebook

Жюри фестиваля признало "Мать Апостолов" лучшим фильмом, а режиссера картины Зазу Буадзе – лучшим режиссером.

Буадзе сказал, что успех фильма связан с тем, что его тема универсальна, а "чувства во всем мире одинаковы".

На фестиваль в этом году было подано 380 картин (для участия в конкурсе жюри отобрало 20 из них), на награду выдвигались шесть фильмов – из Японии, Чехии, Финляндии, Испании, Великобритании и Украины, написала пресс-служба Госагентства по вопросам кино.

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Видео: UFD Independent Films / YouTube