  Главный приз за лучшую женскую роль Венецианского кинофестиваля получила Пенелопа Крус

Награду за лучшую мужскую роль получил филиппинский актер Джон Арсилья за роль в фильме "На работе: Пропавшие 8".

Главный приз фестиваля, "Золотого льва", получила лента "Событие" французского режиссера Одри Диван. "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу удостоена лента итальянца Паоло Соррентино "Рука бога".

Фильм "Цензорка" режиссера Петера Керекеша, который был создан в копродукции с Украиной, стал лучшим в программе "Горизонты".

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Видео: The Upcoming / YouTube