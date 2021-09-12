Бульвар Шоубиз
 
12 сентября, 2021
 
Новости

Главный приз за лучшую женскую роль Венецианского кинофестиваля получила Пенелопа Крус

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Крус сыграла главную роль в фильме Альмодовара "Параллельные матери"
Крус сыграла главную роль в фильме Альмодовара "Параллельные матери"
Фото: EPA

Жюри Венецианского кинофестиваля признало Пенелопу Крус лучшей актрисой за главную роль в фильме испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери". Об этом 11 сентября сообщил сайт кинофорума.

Награду за лучшую мужскую роль получил филиппинский актер Джон Арсилья за роль в фильме "На работе: Пропавшие 8".

Главный приз фестиваля, "Золотого льва", получила лента "Событие" французского режиссера Одри Диван. "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу удостоена лента итальянца Паоло Соррентино "Рука бога".

Фильм "Цензорка" режиссера Петера Керекеша, который был создан в копродукции с Украиной, стал лучшим в программе "Горизонты".

ВИДЕО
Видео: The Upcoming / YouTube
Контекст:

78-й Венецианский кинофестиваль проходил с 1 сентября по 11 сентября. Жюри фестиваля возглавил южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо.

На Венецианском фестивале показали три украинских фильма. "В программе "Горизонты" были представлены фильмы "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка". Драма Валентина Васяновича "Отблеск" была отобрана на главный конкурс фестиваля.

Теги: Украина, фестиваль, кинофестиваль, режиссер, актер, награды, Пенелопа Крус, актриса, Педро Альмодовар, Венецианский кинофестиваль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что это за хрень?", "Ты в порядке?" Кардашян опубликовала фото в черной кожаной маске
"Что это за хрень?", "Ты в порядке?" Кардашян опубликовала фото в черной кожаной маске
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Трагически погиб родственник". Валевская побывала в родном селе
"Трагически погиб родственник". Валевская побывала в родном селе
"Это про Ивлееву?" Собчак написала пост о "чужой глупости"
"Это про Ивлееву?" Собчак написала пост о "чужой глупости"
"Таких, как ты, на свете не бывает". Горбунов поздравил Осадчую с днем рождения
"Таких, как ты, на свете не бывает". Горбунов поздравил Осадчую с днем рождения
  Главный приз за лучшую женскую роль Венецианского кинофестиваля получила Пенелопа Крус
  Главный приз за лучшую женскую роль Венецианского кинофестиваля получила Пенелопа Крус
Нежная творожная запеканка с ягодами или фруктами. Рецепт
Нежная творожная запеканка с ягодами или фруктами. Рецепт
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
В Англии стадо коров потеряло сознание из-за Тома Круза
В Англии стадо коров потеряло сознание из-за Тома Круза
Полякова в латексном костюме покрутила бедрами на камеру
Полякова в латексном костюме покрутила бедрами на камеру
Энистон расплакалась на ток-шоу Дедженерес. Видео
Энистон расплакалась на ток-шоу Дедженерес. Видео
  МакSим выпустила на цифровых носителях первую песню после выхода из комы
  МакSим выпустила на цифровых носителях первую песню после выхода из комы
11 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
11 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Звезда "Голодных игр" Лоуренс впервые беременна
Звезда "Голодных игр" Лоуренс впервые беременна
  11 сентября: террористические атаки в США, создание хора Веревки, день рождения Довженко и Беккенбауэра
  11 сентября: террористические атаки в США, создание хора Веревки, день рождения Довженко и Беккенбауэра
"Последний день, когда мне 37". Осадчая показала, как отдыхает накануне дня рождения
"Последний день, когда мне 37". Осадчая показала, как отдыхает накануне дня рождения
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS