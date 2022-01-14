"Вокруг тебя происходят безумные события, ну как в кино". Об отравлении Навального сняли документальный фильм HBO и CNN

"Несколько месяцев – с момента выхода из комы до ареста – была в моей жизни фраза, которая реально начинала бесить. Слышал я ее часто, а звучала она так: "Вокруг тебя происходят безумные события, ну, как в кино. Ты обязательно должен все снимать и выпустить документальный фильм о происходящем. Обязательно. Обязательно. Обязательно". И очень хотелось уже сказать: "Да отстаньте, снимают уже фильм, снимают". Но нельзя – все надо было держать в строгом секрете", – написал Навальный.
Он рассказал, что решение о съемках было принято, когда он еще находился в больнице. Они проходили в формате "вы делайте, что планировали, занимайтесь своими делами, а мы просто будем ходить с камерой и снимать". Снимала сначала просто на телефон соратница Навального, руководительница отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией" Мария Певчих.
"Потом мы случайно познакомились с молодым режиссером Даниэлем Роэром, который изначально делал фильм про [главного расследователя Bellingcat] Христо Грозева, а снял в результате про нас. На всякий случай снимали все. Как я лечился и восстанавливался. Как вместе с Христо начался триллер с расследованием и обнаружением банды отравителей из ФСБ. Как я звонил своим убийцам", – рассказал Навальный.
По его словам, последний раз съемочная группа была с ним в тот момент, когда его задержали на погранконтроле при въезде в Россию.
Фильм покажут на HBO Max, когда именно – Навальный не уточняет, но пишет, что "вот-вот".
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По данным Deadline, продюсируют фильм Одесса Рэй из Raefilm Studios, Дайан Беккер и Мелани Миллер из Fishbowl Films и Шейн Борис из Cottage M. Исполнительные продюсеры – Эми Энтелис и Кортни Секстон из CNN Films, а также Мария Певчих.
"Участие в истории во время съемок этого фильма изменило мою жизнь. Я благодарен CNN Films и HBO Max за их непоколебимую поддержку и стремление распространить невероятную историю одного человека и его борьбы с авторитарным режимом", – приводит издание комментарий режиссера картины, канадского документалиста Даниэля Роэра.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.
Расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ, получило новостную премию "Эмми".
21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.
В 2021 году в Bellingcat сообщили, что информация о передвижении группы сотрудников ФСБ, которая, вероятно, отравила Навального, дает основания полагать, что эти люди причастны к другим аналогичным операциям.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.
После отравления Навального ряд западных стран ввели санкции против России, в том числе против предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря 2021 года заявил, говоря "о человеке, которого якобы отравили" (фамилию Навального Путин не произносит), что надо "перевернуть эту страницу". По его словам, нет "ни одного материала", подтверждающего отравления.