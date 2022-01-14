"Вокруг тебя происходят безумные события, ну как в кино". Об отравлении Навального сняли документальный фильм HBO и CNN

Навальный: Очень хотелось сказать: "Да отстаньте, снимают уже фильм, снимают". Но нельзя – все надо было держать в строгом секрете Фото: navalny / Instagram

"Несколько месяцев – с момента выхода из комы до ареста – была в моей жизни фраза, которая реально начинала бесить. Слышал я ее часто, а звучала она так: "Вокруг тебя происходят безумные события, ну, как в кино. Ты обязательно должен все снимать и выпустить документальный фильм о происходящем. Обязательно. Обязательно. Обязательно". И очень хотелось уже сказать: "Да отстаньте, снимают уже фильм, снимают". Но нельзя – все надо было держать в строгом секрете", – написал Навальный.

Он рассказал, что решение о съемках было принято, когда он еще находился в больнице. Они проходили в формате "вы делайте, что планировали, занимайтесь своими делами, а мы просто будем ходить с камерой и снимать". Снимала сначала просто на телефон соратница Навального, руководительница отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией" Мария Певчих.

"Потом мы случайно познакомились с молодым режиссером Даниэлем Роэром, который изначально делал фильм про [главного расследователя Bellingcat] Христо Грозева, а снял в результате про нас. На всякий случай снимали все. Как я лечился и восстанавливался. Как вместе с Христо начался триллер с расследованием и обнаружением банды отравителей из ФСБ. Как я звонил своим убийцам", – рассказал Навальный.

По его словам, последний раз съемочная группа была с ним в тот момент, когда его задержали на погранконтроле при въезде в Россию.

Фильм покажут на HBO Max, когда именно – Навальный не уточняет, но пишет, что "вот-вот".

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По данным Deadline, продюсируют фильм Одесса Рэй из Raefilm Studios, Дайан Беккер и Мелани Миллер из Fishbowl Films и Шейн Борис из Cottage M. Исполнительные продюсеры – Эми Энтелис и Кортни Секстон из CNN Films, а также Мария Певчих.

"Участие в истории во время съемок этого фильма изменило мою жизнь. Я благодарен CNN Films и HBO Max за их непоколебимую поддержку и стремление распространить невероятную историю одного человека и его борьбы с авторитарным режимом", – приводит издание комментарий режиссера картины, канадского документалиста Даниэля Роэра.