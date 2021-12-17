Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании в ответ на санкции из-за отравления Навального

Великобритания ввела санкции против россиян в августе 2021 года, в годовщину покушения на Навального Фото: EPA

Захарова назвала персональные санкции, введенные Великобританией в августе 2021 года в отношении семи граждан РФ, "надуманными и абсурдными". Она считает, что "антироссийский выпад Лондона" – это якобы подтверждение намерения правительства Великобритании продолжать "деструктивный курс".

"В ответ на недружественные действия Лондона... принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", – заявила представитель российского МИД.