Илларионов назвал "очень простой" план мирного решения конфликта на Донбассе

Илларионов назвал мирный план, который обеспечит стабильный и долговременный мир для народов Украины и РФ Скриншот: Shuster online / YouTube

"Восстановление международно признанных границ Украины, в соответствии с которыми вся территория Донецкой и Луганской областей, вся территория Крыма, включая и Севастополь, являются неотъемлемыми частями украинской территории. Восстановление международного права в соответствии с уставом ООН, Будапештским меморандумом, заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничества в Европе, двусторонним российско-украинским договором, не отмененным в том числе и Россией. Вот в соответствии с этим – это тот самый мирный план, который действительно обеспечит стабильный, долговременный мир для обоих народов", – сказал Илларионов.

По его мнению, Минские соглашения, выполнения которых требует от Киева Москва, – это путь к ликвидации суверенитета Украины.

По словам экс-главы МИД Павла Климкина, Россия хочет иметь непосредственное влияние на всю Украину, это не вопрос Донбасса.