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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин убил Минские договоренности, когда начал выдавать российские паспорта на Донбассе – Климкин

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На Донбассе РФ выдала почти 1 млн российских паспортов, отметил Климкин
На Донбассе РФ выдала почти 1 млн российских паспортов, отметил Климкин
Скриншот: Shuster online / YouTube

Россия хочет иметь непосредственное влияние на всю Украину, это не вопрос Донбасса. Такое мнение 28 января в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сказать, что мы можем делать и что мы не можем делать. И это не вопрос Донбасса, не вопрос Минских договоренностей", – считает дипломат.

По словам Климкина, президент США Джо Байден никогда не договорится с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу выполнения какой-то части Минских соглашений, "поскольку люди, украинцы, это никогда не воспримут".

"Путин убил Минские договоренности, когда начал массово выдавать паспорта на Донбассе. Сейчас – почти 1 млн, там, по разным данным, 800+ тыс. паспортов. Что на самом деле там украинского?" – сказал экс-глава МИД.

Климкин отметил, что Россия на переговорах по безопасности с США требует полностью остановить военное сотрудничество Украины со странами Запада.

"И чтобы нам никто в принципе не помогал. Не наложил на нее никаких санкций, в принципе никаких. Даже если она пойдет вперед… Второе, что хочет Россия в этих переговорах с США, – чтобы мы, как Путин любит говорить, перестали быть антиРоссией", – резюмировал бывший министр иностранных дел Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия может использовать для нападения на Украину паспортизацию в ОРДЛО.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации главы Минобороны Украины Алексея Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Донбасс, паспорт, переговоры, агрессия, нападение, боевики, Павел Климкин, вторжение, Минские соглашения, ток-шоу, президент, безопасность, ОРДЛО, Свобода слова Савика Шустера
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