Путин убил Минские договоренности, когда начал выдавать российские паспорта на Донбассе – Климкин

"Сказать, что мы можем делать и что мы не можем делать. И это не вопрос Донбасса, не вопрос Минских договоренностей", – считает дипломат.

По словам Климкина, президент США Джо Байден никогда не договорится с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу выполнения какой-то части Минских соглашений, "поскольку люди, украинцы, это никогда не воспримут".

"Путин убил Минские договоренности, когда начал массово выдавать паспорта на Донбассе. Сейчас – почти 1 млн, там, по разным данным, 800+ тыс. паспортов. Что на самом деле там украинского?" – сказал экс-глава МИД.

Климкин отметил, что Россия на переговорах по безопасности с США требует полностью остановить военное сотрудничество Украины со странами Запада.

"И чтобы нам никто в принципе не помогал. Не наложил на нее никаких санкций, в принципе никаких. Даже если она пойдет вперед… Второе, что хочет Россия в этих переговорах с США, – чтобы мы, как Путин любит говорить, перестали быть антиРоссией", – резюмировал бывший министр иностранных дел Украины.