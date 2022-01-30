Лавров проговорился, как могут начаться боестолкновения Украины и России – Венедиктов

Венедиктов: Много случайностей может быть, и в этом опасность Фото: ЕРА

"На мой взгляд, Лавров проговорился, когда говорил, как может начаться боестолкновение. Он говорил о том, что существуют не подконтрольные Киеву отряды. То есть это не Киев, это не [президент Украины Владимир] Зеленский, это не власть, а некие неподконтрольные отряды, которые, с его точки зрения, всякие батальоны, как он их называл", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" предположил, комментируя Лаврова, что эти батальоны "могут без указа Киева начать эту войну".

"Очевидно, кто контролирует тогда отряды так называемых "ДНР" и "ЛНР". Тоже неподконтрольные получается. Все зеркалится. Они могут начать войну. То есть там масса, там неподконтрольные "ДНР" и "ЛНР", с точки зрения военных. Лавров говорит: "Нет, там неподконтрольные эти". То есть мы приблизительно понимаем, что это начнется не с войны (если начнется) регулярных украинских и российских войск. А вот эти самые какие-то непонятные вооруженные формирования. И мне кажется, что это принципиальная история, объявленная министром иностранных дел России. Он просто описал, как это может начаться. Через что. А уж в какую форму они будут одеты, с какой стороны они придут – это мы узнаем потом, лет так через", – объяснил Венедиктов.

Он подчеркнул, что и в Украине, и в России есть политики-"ястребы", которым невыгоден мир, и которые "хотят ловить рыбку в мутной воде, и которые могут начать вот эти местные локальные боестолкновения – для того чтобы не допустить, чтобы на их спине договорились державы".

"Это тоже надо иметь в виду. Там очень многовариантно. Много случайностей может быть. В этом опасность", – считает Венедиктов.

Расшифровка интервью Лаврова от 28 января опубликована на сайте "Эха Москвы".

"Я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия. И киевский режим не контролирует огромное количество военнослужащих. По данным Запада даже, по-моему, около 100 тыс. на линии соприкосновения. И киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует", – заявил министр.

Известно, что все добровольческие формирования украинцев, которые в начале конфликта воевали на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков, вошли в состав Вооруженных сил Украины. Откуда у Лаврова информация о "100 тыс." не подконтрольных ВСУ добровольцев, неизвестно.