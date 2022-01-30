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Россия может использовать Януковича для обоснования вторжения в Украину – Гармаш

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Януковича (на фото) Гармаш не считает "отработанным материалом"
Януковича (на фото) Гармаш не считает "отработанным материалом"
Фото: ЕРА

Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович не является "отработанным материалом", его может использовать президент России Владимир Путин для продолжения агрессии против Украины, заявил журналист, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в опубликованном 29 января интервью "Радіо Свобода".

Речь об этом зашла после реплики ведущего программы, что Янукович пытается через Окружной административный суд города Киева вернуться на должность президента страны.

"Я думаю, что это связано с тем, что, возможно, Путину понадобится "обращение" "украинской власти" для того, чтобы Путин смог "законно" войти со своими "миротворческими силами", как это было в Казахстане, и посадить в Киеве режим, который будет лоялен Российской Федерации", – объяснил Гармаш.

Он согласился с мнением, что Янукович – еще не "отработанный материал".

"Думаю, что Виктор Янукович будет использован чисто для того, чтобы направить Путину (опять же, это уже было) такую "просьбу" о том, чтобы он вошел. И юридически у Путина будут такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько же наши судьи... Не знаю, не буду дипломатически говорить какие", – отметил Гармаш.

Комментируя данные разведки стран Запада о вероятном назначении бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева руководителем оккупационной администрации в Киеве в случае полномасштабного вторжения, Гармаш заявил, что не верит в это.

"Мне кажется, что Евгений Мураев – это ошибка России, свидетельство ее неадекватного восприятия событий в Украине", – считает он.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором рассматривали, в частности, вопросы безопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе с Украиной.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Владимир Путин, Евгений Мураев, оккупация, агрессия, Сергей Гармаш, вторжение, российская агрессия, судьи, война в Украине, суд, войска
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