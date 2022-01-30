Россия может использовать Януковича для обоснования вторжения в Украину – Гармаш

Речь об этом зашла после реплики ведущего программы, что Янукович пытается через Окружной административный суд города Киева вернуться на должность президента страны.

"Я думаю, что это связано с тем, что, возможно, Путину понадобится "обращение" "украинской власти" для того, чтобы Путин смог "законно" войти со своими "миротворческими силами", как это было в Казахстане, и посадить в Киеве режим, который будет лоялен Российской Федерации", – объяснил Гармаш.

Он согласился с мнением, что Янукович – еще не "отработанный материал".

"Думаю, что Виктор Янукович будет использован чисто для того, чтобы направить Путину (опять же, это уже было) такую "просьбу" о том, чтобы он вошел. И юридически у Путина будут такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько же наши судьи... Не знаю, не буду дипломатически говорить какие", – отметил Гармаш.

Комментируя данные разведки стран Запада о вероятном назначении бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева руководителем оккупационной администрации в Киеве в случае полномасштабного вторжения, Гармаш заявил, что не верит в это.

"Мне кажется, что Евгений Мураев – это ошибка России, свидетельство ее неадекватного восприятия событий в Украине", – считает он.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.