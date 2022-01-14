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Янукович подал в суд еще один иск к Верховной Раде по поводу лишения его звания президента

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Янукович требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания президента
Янукович требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания президента
Фото: EPA (архив)

Беглый экс-президент Виктор Янукович подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) еще один иск против Верховной Рады Украины. Об этом 14 января сообщила в Telegram представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря.

"Янукович подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у ВРУ полномочий лишать звания президента Украины другим способом, кроме импичмента. ОАСК уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания", – написала она.

Совгиря уточнила, что решение суда по этому иску может быть принято в любой момент и напомнила, что Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия в апреле 2015 года закона Украины № 144-VIII

В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. В январе 2022 года ОАСК открыл производство по иску Януковича к ВРУ в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины, заседание суда по этому вопросу назначено на 16 февраля 2022 года.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Теги: Виктор Янукович, Верховная Рада, Киев, импичмент, суды, президент, ОАСК
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