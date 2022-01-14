Янукович подал в суд еще один иск к Верховной Раде по поводу лишения его звания президента

"Янукович подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у ВРУ полномочий лишать звания президента Украины другим способом, кроме импичмента. ОАСК уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания", – написала она.

Совгиря уточнила, что решение суда по этому иску может быть принято в любой момент и напомнила, что Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия в апреле 2015 года закона Украины № 144-VIII.

В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. В январе 2022 года ОАСК открыл производство по иску Януковича к ВРУ в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины, заседание суда по этому вопросу назначено на 16 февраля 2022 года.