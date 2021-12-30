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НАБУ завершило расследование дела о захвате "Межигорья", подозреваются Янукович и его старший сын

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НАБУ расследовало дело с 2019 года
НАБУ расследовало дело с 2019 года
Фото: НАБУ / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование в уголовном производстве о завладении государственной резиденцией "Межигорье", в котором фигурируют беглый экс-президент Виктор Янукович и его старший сын Александр. Об этом ведомство проинформировало 29 декабря.

"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины и его сына в завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением. [...] 29 декабря 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд", – говорится в сообщении.

По данным следствия, земельным участком и зданиями экс-президент и его сын завладели в 2002–2013 годы.

"В рамках расследования НАБУ инициирован арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые находятся на территории резиденции "Межигорье". В дальнейшем указанные объекты по решению суда передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", – рассказали в НАБУ.

В ведомстве подчеркнули, что расследование проводилось в отношении Виктора и Александра Януковичей заочно, "что в итоге позволило завершить следствие".

Обоим подозреваемым Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно).

В НАБУ подчеркнули, что они расследуют дело с декабря 2019 года, до этого расследованием занималась Генеральная прокуратура Украины (ГПУ, сейчас это Офис генпрокурора).

Контекст:

По версии следствия, Янукович незаконно завладел "Межигорьем" совместно с другими лицами. Сумма убытков составила 540 млн грн. Экс-президенту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса (присвоение, завладение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщало "Радіо Свобода", 9 июля 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал секретный указ о передаче комплекса "Пуща-Водица", на территории которого находилось "Межигорье", в пользование тогдашнему премьеру Виктору Януковичу. В том же месяце Янукович выдал распоряжение, которым передал резиденцию и еще 137 га НАК "Надра України". Вскоре "Надра України" заключили бартерный обмен с компанией "Мединвесттрейд", после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Компания "Мединвесттрейд", в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании "Танталит".

В августе 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры о выводе "Межигорья" из государственной собственности. В ГПУ отмечали, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий государственной компанией, вне процедуры приватизации "и вообще вопреки законодательно установленному запрету на заключение такого соглашения".

После бегства экс-президента Януковича в Россию, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

Заочное расследование дела о завладении "Межигорья" суд разрешил 25 августа 2021 года.

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Теги: Виктор Янукович, Межигорье, коррупция, Александр Янукович, прокуратура, захват, земельный участок, резиденции, НАБУ, имущество, АРМА
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