НАБУ завершило расследование дела о захвате "Межигорья", подозреваются Янукович и его старший сын

"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины и его сына в завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением. [...] 29 декабря 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд", – говорится в сообщении.

По данным следствия, земельным участком и зданиями экс-президент и его сын завладели в 2002–2013 годы.

"В рамках расследования НАБУ инициирован арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые находятся на территории резиденции "Межигорье". В дальнейшем указанные объекты по решению суда передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", – рассказали в НАБУ.

В ведомстве подчеркнули, что расследование проводилось в отношении Виктора и Александра Януковичей заочно, "что в итоге позволило завершить следствие".

Обоим подозреваемым Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно).

В НАБУ подчеркнули, что они расследуют дело с декабря 2019 года, до этого расследованием занималась Генеральная прокуратура Украины (ГПУ, сейчас это Офис генпрокурора).