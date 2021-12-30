Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Януковича об отстранении его от должности президента

В своем иске Янукович просит установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента.

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В определении суда сказано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (РФ), сообщила в Telegram народный депутат от партии "Слуга народа", постоянный представитель ВРУ в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк в комментарии Общественному отметил, что заявление касается обстоятельств принятия "антиконституционного постановления, которое незаконно отстранило действующего и находящегося на тот момент в Украине президента от его полномочий".