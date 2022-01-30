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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой". Ахеджакова, Макаревич, Чубайс, Шендерович выступили против вторжения РФ в Украину

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Российская актриса Лия Ахеджакова неоднократно высказывалась в поддержку Украины и против агрессии России по отношению к своему соседу
Российская актриса Лия Ахеджакова неоднократно высказывалась в поддержку Украины и против агрессии России по отношению к своему соседу
Скриншот: Крым.Реалии / YouTube

В России собирают подписи против войны с Украиной. Под заявлением с названием "Лишь бы не было войны!" подписались актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, политики Григорий Явлинский и Анатолий Чубайс и другие известные россияне. Текст заявления и список подписантов 30 января опубликовало радио "Эхо Москвы".

В заявлении говорится об "интенсивной вербовке наемников в России и переброске топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины", а также об усиленном вооружении Украины и отправлении НАТО дополнительных сил в Восточную Европу.

"Напряжение не спадает, а напротив – только нарастает", – отмечают авторы обращения.

Они называют граждан России "заложниками уголовного авантюризма" и отмечают, что на фоне возможного вторжения в Украину в РФ наблюдается резкий рост цен и падение национальной валюты.

"Но граждан России никто не спрашивает. На государственном телевидении представлена только одна точка зрения, и это точка зрения сторонников войны. Оттуда звучат прямые военные угрозы, источаются агрессия и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Но самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждается, но платить эту цену – цену огромную и кровавую – придется именно простым людям", – говорится в заявлении.

Подписанты подчеркивают, что война не только не соответствует интересам России, но и "несет в себе угрозу самому ее существованию", и предупреждают власть о формировании в РФ массового антивоенного движения.

"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, аморальна, безответственна и преступна и не может вестись от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войн", – говорится в обращении.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором рассматривали, в частности, вопросы безопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе с Украиной.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Виктор Шендерович, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, вооружение, агрессия, Григорий Явлинский, нападение, Эхо Москвы, наемники, вторжение, Анатолий Чубайс, обращение
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