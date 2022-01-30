"Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой". Ахеджакова, Макаревич, Чубайс, Шендерович выступили против вторжения РФ в Украину

Российская актриса Лия Ахеджакова неоднократно высказывалась в поддержку Украины и против агрессии России по отношению к своему соседу Скриншот: Крым.Реалии / YouTube

В заявлении говорится об "интенсивной вербовке наемников в России и переброске топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины", а также об усиленном вооружении Украины и отправлении НАТО дополнительных сил в Восточную Европу.

"Напряжение не спадает, а напротив – только нарастает", – отмечают авторы обращения.

Они называют граждан России "заложниками уголовного авантюризма" и отмечают, что на фоне возможного вторжения в Украину в РФ наблюдается резкий рост цен и падение национальной валюты.

"Но граждан России никто не спрашивает. На государственном телевидении представлена только одна точка зрения, и это точка зрения сторонников войны. Оттуда звучат прямые военные угрозы, источаются агрессия и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Но самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждается, но платить эту цену – цену огромную и кровавую – придется именно простым людям", – говорится в заявлении.

Подписанты подчеркивают, что война не только не соответствует интересам России, но и "несет в себе угрозу самому ее существованию", и предупреждают власть о формировании в РФ массового антивоенного движения.

"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, аморальна, безответственна и преступна и не может вестись от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войн", – говорится в обращении.