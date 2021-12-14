Жена Макаревича призналась, что артист часто упрекает ее в ненависти к России

"Муж часто порицает меня, мол, ты Россию ненавидишь. Поэтому этим прекрасным утром я решила исправиться и высказать свое восхищение и даже изумление. И да, требую голубую шубу, русую косу и северного оленя", – написала она, разместив фото заметенных снегом елей, беседки во дворе и кормушки для птиц.

"Ненависть в каждом кадре", – отреагировали на фото подписчики.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич впервые сообщил о браке с Кляйн в конце апреля 2020 года, вскользь упомянув в интервью, что утратил статус холостяка.