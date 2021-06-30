"Очень, очень странное место". Жена Макаревича высказалась о России после увиденного ночью на дороге в Москве

В кадре запечатлен эвакуатор, перевозящий гигантскую статую белого медведя.

"Россия – родина медведей. Очень, очень странное место", – подписала ролик Кляйн.

"Там дальше должны быть балалайки", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Представь. Едешь ты по ночной трассе. И тут над крышами впереди идущих автомобилей... медвежья голова", – отреагировала на комментарий Кляйн.

"Медведи на колесах... Я бы сказал, не только странное, но и небезопасное!" – написал в комментариях один из подписчиков супруги Макаревича.