"Очень, очень странное место". Жена Макаревича высказалась о России после увиденного ночью на дороге в Москве

В кадре запечатлен эвакуатор, перевозящий гигантскую статую белого медведя.
"Россия – родина медведей. Очень, очень странное место", – подписала ролик Кляйн.
"Там дальше должны быть балалайки", – прокомментировали публикацию фолловеры.
"Представь. Едешь ты по ночной трассе. И тут над крышами впереди идущих автомобилей... медвежья голова", – отреагировала на комментарий Кляйн.
"Медведи на колесах... Я бы сказал, не только странное, но и небезопасное!" – написал в комментариях один из подписчиков супруги Макаревича.
Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Они поженились в декабре 2019 года. Пара познакомилась, когда певец искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
Она окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, после чего уехала в Израиль.