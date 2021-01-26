"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт

Супруга российского певца Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен Эйнат Кляйн разместила в сети фото разорванного на две части паспорта.

Супруга российского певца Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен Эйнат Кляйн 26 января в Facebook сообщила, что пограничник в московском аэропорту Внуково порвал ей паспорт.

В качестве доказательства она разместила фото поврежденного документа, состоящего из двух частей – обложки и открепленных от нее страниц.

"Протянула на паспортном контроле в аэропорту один паспорт, а назад получила сразу два. Посмотрите, какая красивая, изящная работа и "деликатное" обращение с документами. Так качественно разорвать прошитый бизнес-даркон (документ международного формата, являющийся собственностью Израиля. – "ГОРДОН") – надо постараться", – написала она.

По словам жены артиста, сотрудники аэропорта заверили, что отдавали ей документ целым.

"Я даже не сомневалась, что доказать что-либо невозможно. "Девушка, мы проверили камеры, вам отдали совершенно целый паспорт и я не знаю, что вы там с ним дальше делали", – в заключение процитировала Кляйн слова начальника смены.

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.