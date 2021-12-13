"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото

"Noblesse oblige ("Благородное происхождение обязывает".– "ГОРДОН"), как говорится, опубликовать этот пост. С днем рождения", – написала Кляйн.

"Рада, что Андрей нашел свое счастье", – отреагировала одна из поклонниц музыканта.

"Какая красивая пара", – написали поклонники.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич впервые сообщил о браке с Кляйн в конце апреля 2020 года, вскользь упомянув в интервью, что утратил статус холостяка.