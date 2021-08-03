"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой

Артист отметил, что снимок был сделан во время презентации их новой с женой марки вина. Пара позирует на фоне рекламного баннера – певец выбрал для мероприятия джинсовую рубашку и черные брюки, а его супруга была одета в светлое платье по фигуре с цветочным принтом.
"Вкусное, мне понравилось. По-моему, все получилось", – написал он. Макаревич также показал подписчикам, как выглядит их вино.
В комментариях певец отметил, что виноделием занимается жена, а он разработал этикетку.
"Красивая пара", – оценили фото супругов в сети.
"Можно порадоваться и поздравить", – прокомментировали публикацию поклонники.
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Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
Макаревич впервые сообщил о браке с Кляйн в конце апреля 2020 года, вскользь упомянув в интервью, что потерял статус холостяка.