"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой

В апреле 2020 года Макаревич сообщил, что женат на Кляйн Фото: andrey_makarevich_official / Instagram

Артист отметил, что снимок был сделан во время презентации их новой с женой марки вина. Пара позирует на фоне рекламного баннера – певец выбрал для мероприятия джинсовую рубашку и черные брюки, а его супруга была одета в светлое платье по фигуре с цветочным принтом.

"Вкусное, мне понравилось. По-моему, все получилось", – написал он. Макаревич также показал подписчикам, как выглядит их вино.

В комментариях певец отметил, что виноделием занимается жена, а он разработал этикетку.

"Красивая пара", – оценили фото супругов в сети.

"Можно порадоваться и поздравить", – прокомментировали публикацию поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Макаревич (@andrey_makarevich_official)