"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой

В апреле 2020 года Макаревич сообщил, что женат на Кляйн Фото: _einatklein_ / Instagram

По словам Макаревича, их с супругой объединяет в том числе любовь к кулинарии. При этом артист считает себя профаном, а свою жену – экспертом в этой области (супруги вместе ведут кулинарный блог на YouTube. – "ГОРДОН").

"Не надо меня демонизировать как повара. Эйнат гораздо более профессиональна в этом смысле, а я интуитивный дилетант", – заявил он.

Певец отметил, что они с женой также любят путешествовать.

"Если меня положить на пляж, я через четыре часа сойду с ума. Я люблю бывать там, где никто не бывал", – признался он.

При этом Макаревич считает, что у его жены-гида в плане путешествий есть недостаток.

"У нее есть один недостаток. Она рассчитывает на свои силы и жажду познаний. И вот она планирует посетить 12 древних храмов за день, а человек физически может выдержать пять, на шестом восприятие сильно снижается. А она сильно переживает – хочет показывать дальше", – заявил певец.