"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой

По словам Макаревича, их с супругой объединяет в том числе любовь к кулинарии. При этом артист считает себя профаном, а свою жену – экспертом в этой области (супруги вместе ведут кулинарный блог на YouTube. – "ГОРДОН").
"Не надо меня демонизировать как повара. Эйнат гораздо более профессиональна в этом смысле, а я интуитивный дилетант", – заявил он.
Певец отметил, что они с женой также любят путешествовать.
"Если меня положить на пляж, я через четыре часа сойду с ума. Я люблю бывать там, где никто не бывал", – признался он.
При этом Макаревич считает, что у его жены-гида в плане путешествий есть недостаток.
"У нее есть один недостаток. Она рассчитывает на свои силы и жажду познаний. И вот она планирует посетить 12 древних храмов за день, а человек физически может выдержать пять, на шестом восприятие сильно снижается. А она сильно переживает – хочет показывать дальше", – заявил певец.
Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
Макаревич впервые сообщил о браке с Кляйн в конце апреля 2020 года, вскользь упомянув в интервью, что потерял статус холостяка.