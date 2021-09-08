Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2021
 
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"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой

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В апреле 2020 года Макаревич сообщил, что женат на Кляйн
В апреле 2020 года Макаревич сообщил, что женат на Кляйн
Фото: _einatklein_ / Instagram

67-летний российский певец Андрей Макаревич 8 сентября в эфире программы ЖВЛ на канале "1+1", рассказал о семейной жизни со своей четвертой женой, 37-летней израильской бизнесвумен и гидом Эйнат Кляйн.

По словам Макаревича, их с супругой объединяет в том числе любовь к кулинарии. При этом артист считает себя профаном, а свою жену – экспертом в этой области (супруги вместе ведут кулинарный блог на YouTube. – "ГОРДОН").

"Не надо меня демонизировать как повара. Эйнат гораздо более профессиональна в этом смысле, а я интуитивный дилетант", – заявил он. 

Певец отметил, что они с женой также любят путешествовать. 

"Если меня положить на пляж, я через четыре часа сойду с ума. Я люблю бывать там, где никто не бывал", – признался он. 

При этом Макаревич считает, что у его жены-гида в плане путешествий есть недостаток.

"У нее есть один недостаток. Она рассчитывает на свои силы и жажду познаний. И вот она планирует посетить 12 древних храмов за день, а человек физически может выдержать пять, на шестом восприятие сильно снижается. А она сильно переживает – хочет показывать дальше", – заявил певец.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич впервые сообщил о браке с Кляйн в конце апреля 2020 года, вскользь упомянув в интервью, что потерял статус холостяка. 

Теги: Андрей Макаревич, семья, певец, Эйнат Кляйн
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