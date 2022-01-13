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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не состоится – Данилов

"Прежде чем покушаться на чужой огород, России нужно разобраться с собственными огромными проблемами и вызовами", подчеркнул секретарь СНБО
"Прежде чем покушаться на чужой огород, России нужно разобраться с собственными огромными проблемами и вызовами", – подчеркнул секретарь СНБО
Фото: rnbo.gov.ua

Действия российских властей, в частности президента России Владимира Путина, свидетельствуют о желании восстановить советскую империю. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью, опубликованном 13 января в издании "Украинская правда".

"Глобально у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакая империя не состоится, то есть она может быть, но карликовая. Но прежде чем покушаться на чужой огород, России нужно разобраться с собственными огромными проблемами и вызовами", – подчеркнул Данилов.

Власти России всеми силами пытаются дестабилизировать обстановку в Украине, убежден Данилов. Одним из средств дестабилизации, по его словам, были пророссийские каналы, заблокированные в Украине после введения санкций президентом Владимиром Зеленским.

"Каков план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация нашей страны. Если только произойдет внутренняя дестабилизация, он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять задачи, которые они поставили перед собой. Что мы видим сегодня? Что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией после закрытия телеканалов, после некоторых наших превентивных процедур, сделать им это сложно", – отметил Данилов.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

Теги: Россия, СНБО, агрессия, нападение, вторжение, Алексей Данилов
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