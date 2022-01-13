У Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не состоится – Данилов

"Прежде чем покушаться на чужой огород, России нужно разобраться с собственными огромными проблемами и вызовами", – подчеркнул секретарь СНБО Фото: rnbo.gov.ua

"Глобально у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакая империя не состоится, то есть она может быть, но карликовая. Но прежде чем покушаться на чужой огород, России нужно разобраться с собственными огромными проблемами и вызовами", – подчеркнул Данилов.

Власти России всеми силами пытаются дестабилизировать обстановку в Украине, убежден Данилов. Одним из средств дестабилизации, по его словам, были пророссийские каналы, заблокированные в Украине после введения санкций президентом Владимиром Зеленским.

"Каков план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация нашей страны. Если только произойдет внутренняя дестабилизация, он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять задачи, которые они поставили перед собой. Что мы видим сегодня? Что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией после закрытия телеканалов, после некоторых наших превентивных процедур, сделать им это сложно", – отметил Данилов.