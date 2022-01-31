Совбез ООН будет оказывать давление на РФ из-за ситуации в Украине – представитель США

Томас-Гринфилд: Вы не соберете 100 тыс. солдат, если у вас нет намерения их использовать Фото: EPA

В эфире телеканала ABC News она заявила, что Совет Безопасности ООН на заседании, которое должно состояться сегодня, будет оказывать сильное давление на Россию в ходе обсуждения действий РФ против Украины.

По словам Томас-Гринфилд, угрожающее наращивание российских войск сигнализирует о намерениях Кремля использовать их. На вопрос, считают ли в США вторжение в Украину неизбежным, представитель в ООН сказала: "Вы не соберете 100 тыс. солдат, если у вас нет намерения их использовать".

Томас-Гринфилд подчеркнула, что заседание Совета Безопасности ООН 31 января "является еще одной возможностью найти дипломатический выход" из создавшейся ситуации.

США 31 января созывают открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.