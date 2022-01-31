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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совбез ООН будет оказывать давление на РФ из-за ситуации в Украине – представитель США

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Томас-Гринфилд: Вы не соберете 100 тыс. солдат, если у вас нет намерения их использовать
Томас-Гринфилд: Вы не соберете 100 тыс. солдат, если у вас нет намерения их использовать
Фото: EPA

США работают над усилением дипломатического и финансового давления на Россию из-за наращивания войск у границ Украины. Об этом 30 января сообщила постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд, информирует The Associated Press.

В эфире телеканала ABC News она заявила, что Совет Безопасности ООН на заседании, которое должно состояться сегодня, будет оказывать сильное давление на Россию в ходе обсуждения действий РФ против Украины.

По словам Томас-Гринфилд, угрожающее наращивание российских войск сигнализирует о намерениях Кремля использовать их. На вопрос, считают ли в США вторжение в Украину неизбежным, представитель в ООН сказала: "Вы не соберете 100 тыс. солдат, если у вас нет намерения их использовать".

Томас-Гринфилд подчеркнула, что заседание Совета Безопасности ООН 31 января "является еще одной возможностью найти дипломатический выход" из создавшейся ситуации.

США 31 января созывают открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

28 января Резников сообщил, что Россия сконцентрировала у границ Украины около 112 тыс. военных, а с морской и авиационной компонентой это около 130 тыс.

Теги: США, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, вторжение, война в Украине, Линда Томас-Гринфилд
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