Сейм Польши призвал страны ЕС и НАТО оказать всемерную поддержку Украине

В принятой резолюции польские депутаты напомнили о суверенитете Украины и выступили против нарушения ее территориальной целостности и нерушимости границ.

"Сейм с обеспокоенностью наблюдает за действиями РФ, направленными против Украины. Эта деятельность представляет серьезный риск возникновения вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что противоречит интересам Польши. Обращаемся к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом оказать всестороннюю поддержку Украине, оказавшейся перед лицом войны, и к твердому ответу государств-членов ЕС и НАТО на агрессию РФ", – сказано в документе.

В Сейме указали, что одним из измерений нынешнего кризиса является энергетическое давление Российской Федерации, направленное против стран ЕС и ассоциированных с ним стран. Депутаты выступили против запуска газопровода "Северный поток – 2", нарушающего европейское единство перед лицом агрессивных действий России.

Сейм выразил несогласие с политикой РФ, которая нарушает международное право и разрушает порядок и мир в Европе.

"Знакомые с историей ХХ века, мы считаем своим долгом как государства-члена НАТО и ЕС призвать наших союзников и партнеров к совместным действиям по предотвращению угрозы вооруженного конфликта в Европе", – отмечено в резолюции.