Лондон и Варшава реально оценивают масштабы российской угрозы, это сближает – Моравецкий про новый союз

Ожидается, что Моравецкий и Джонсон в ходе визита в Киев объявят о новом формате сотрудничества с Украиной Фото: EPA (архив)

"Великобритания по своему опыту знает, сколь длинной и тяжелой может быть рука Москвы. Ведь покушение на Сергея Скрипаля произошло на территории Великобритании. Таких случаев много, но в последние годы российские службы совершали нападения не только на территории России или возле нее", – отметил он.

По словам политика, такие действия отражаются на основах государственного строя, строя демократических государств.

"Кроме того, их дополняют манипулирование общественным мнением, проведение кибератак и информационная война – это элементы российской стратегии. Лондон и Варшава реально оценивают масштабы этой угрозы, схожий взгляд сближает наши страны и заставляет искать совместные решения", – сказал он, комментируя возможность создания трехстороннего союза с Украиной и Великобританией.

Журналисты напомнили о войне России против Грузии в 2008 году, и спросили, почему, по мнению Моравецкого, ЕС, НАТО и так называемый коллективный Запад не извлекли уроков из тех событий.

В ответ премьер Польши напомнил слова бывшего президента Леха Качиньского, что Восточная Европа – это "большая целостность, составленная как домино", в которой, если одна страна терпит неудачу, другие неизбежно столкнутся с угрозой.

"В Западной Европе, к сожалению, многие политики воспринимают эту угрозу как нечто далекое, как историю из совсем другого мира. Поэтому так важно постоянно информировать наших партнеров на Западе, что мир меньше, чем они думают, и российская угроза касается и их", – заметил он.