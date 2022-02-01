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ПОЛИТИКА

Лондон и Варшава реально оценивают масштабы российской угрозы, это сближает – Моравецкий про новый союз

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Ожидается, что Моравецкий и Джонсон в ходе визита в Киев объявят о новом формате сотрудничества с Украиной
Ожидается, что Моравецкий и Джонсон в ходе визита в Киев объявят о новом формате сотрудничества с Украиной
Фото: EPA (архив)

В Западной Европе многие политики недостаточно реалистично оценивают российскую угрозу, но Польша и Великобритания собираются искать совместные решения для защиты безопасности и мира в Европе. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью LB.ua 31 января, накануне своего визита в Украину.

"Великобритания по своему опыту знает, сколь длинной и тяжелой может быть рука Москвы. Ведь покушение на Сергея Скрипаля произошло на территории Великобритании. Таких случаев много, но в последние годы российские службы совершали нападения не только на территории России или возле нее", – отметил он.

По словам политика, такие действия отражаются на основах государственного строя, строя демократических государств.

"Кроме того, их дополняют манипулирование общественным мнением, проведение кибератак и информационная война – это элементы российской стратегии. Лондон и Варшава реально оценивают масштабы этой угрозы, схожий взгляд сближает наши страны и заставляет искать совместные решения", – сказал он, комментируя возможность создания трехстороннего союза с Украиной и Великобританией. 

Журналисты напомнили о войне России против Грузии в 2008 году, и спросили, почему, по мнению Моравецкого, ЕС, НАТО и так называемый коллективный Запад не извлекли уроков из тех событий.

В ответ премьер Польши напомнил слова бывшего президента Леха Качиньского, что Восточная Европа – это "большая целостность, составленная как домино", в которой, если одна страна терпит неудачу, другие неизбежно столкнутся с угрозой.

"В Западной Европе, к сожалению, многие политики воспринимают эту угрозу как нечто далекое, как историю из совсем другого мира. Поэтому так важно постоянно информировать наших партнеров на Западе, что мир меньше, чем они думают, и российская угроза касается и их", – заметил он. 

Контекст:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 21 января в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

О том, что Джонсон и Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной, написали СМИ 31 января.

1 февраля это подтвердил, выступая в Раде, президент Владимир Зеленский. "Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией, Польшей", – цитирует его "Интерфакс-Украина"

Теги: Россия, Польша, Великобритания, Европа, российская агрессия, война в Украине, Евросоюз, Матеуш Моравецкий, сотрудничество
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