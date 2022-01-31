"Это не совсем НАТО на троих". Пристайко прокомментировал новый союз Украины, Британии и Польши

По информации журналистов, стороны заканчивают согласование деталей. О новом союзе объявят на следующей неделе во время визита в Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

На вопрос о работе будущего союза Пристайко сказал, что это "не совсем НАТО на троих". Он отметил, что Британия становится более серьезным союзником Украины.

Собеседники "BBC News Україна" в дипломатических кругах сообщили, что трехсторонний формат взаимодействия Лондона, Варшавы и Киева Украина инициировала в декабре 2021 года.