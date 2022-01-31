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В Кремле назвали "тревожными" планы Великобритании ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения РФ в Украину

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Песков пригрозил "ответными мерами" в случае "атаки на российский бизнес" со стороны Великобритании
Песков пригрозил "ответными мерами" в случае "атаки на российский бизнес" со стороны Великобритании
Фото: EPA

Заявления главы МИД Великобритании о возможных санкциях против российских олигархов в случае вторжения РФ в Украину вызывают тревогу в Кремле. Об этом 31 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс сказала в интервью каналу Sky News 30 января, что российские олигархи не смогут спрятаться от санкций Великобритании, если РФ решит вторгнуться в Украину. Она не исключила, что более жесткие санкции могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов.

Трасс отметила, что "любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью".

По словам Пескова, "это очень тревожное заявление из Лондона", которое подрывает "инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой".

Оно, по мнению спикера Владимира Путина, "демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона".

Песков добавил, что в случае "атаки на российский бизнес" со стороны Великобритании последуют "ответные меры" от РФ.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

26 января Трасс заявляла, что Великобритания разрабатывает законопроект по усилению санкций против России, если войска РФ начнут новое вторжение в Украину. Ограничения могут коснуться непосредственно российского президента Путина.

Financial Times со ссылкой на источники сообщало 27 января, что Великобритания и ЕС при поддержке США готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов, если Кремль начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, инвестиции, санкции, Лондон, Кремль, Дмитрий Песков, МИД Великобритании, вторжение, олигархи, ограничения, конфискация, Лиз Трасс, спикер, войска
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