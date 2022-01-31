В Кремле назвали "тревожными" планы Великобритании ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения РФ в Украину

Песков пригрозил "ответными мерами" в случае "атаки на российский бизнес" со стороны Великобритании Фото: EPA

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс сказала в интервью каналу Sky News 30 января, что российские олигархи не смогут спрятаться от санкций Великобритании, если РФ решит вторгнуться в Украину. Она не исключила, что более жесткие санкции могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов.

Трасс отметила, что "любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью".

По словам Пескова, "это очень тревожное заявление из Лондона", которое подрывает "инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой".

Оно, по мнению спикера Владимира Путина, "демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона".

Песков добавил, что в случае "атаки на российский бизнес" со стороны Великобритании последуют "ответные меры" от РФ.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

26 января Трасс заявляла, что Великобритания разрабатывает законопроект по усилению санкций против России, если войска РФ начнут новое вторжение в Украину. Ограничения могут коснуться непосредственно российского президента Путина.

Financial Times со ссылкой на источники сообщало 27 января, что Великобритания и ЕС при поддержке США готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов, если Кремль начнет полномасштабное вторжение в Украину.