Глава МИД Великобритании заявила, что в случае вторжения РФ в Украину "Северный поток – 2" должен быть полностью остановлен

По ее словам, нельзя отдавать предпочтение "краткосрочным экономическим интересам в ущерб долгосрочному выживанию свободы и демократии в Европе". Она добавила, что это "трудное решение, которое мы все должны принять".

На вопрос, считает ли Великобритания, что "Северный поток – 2" в случаев вторжения РФ должен быть полностью остановлен, Трасс подчеркнула: "Полностью".

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявил 5 января 2022 года, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

25 января глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз готовит обширный пакет экономических санкций против России на случай начала военных действий в Украине. Он выступил против введения санкций против газопровода "Северный поток – 2", объяснив это тем, что Европа зависит от энергии из России и это нельзя изменить в одночасье.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала 27 января, что в случае новой агрессии России против Украины у Германии есть "широкий диапазон ответов", включая газопровод "Северный поток – 2".