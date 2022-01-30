Глава МИД Великобритании заявила, что в случае вторжения РФ в Украину "Северный поток – 2" должен быть полностью остановлен

По ее словам, нельзя отдавать предпочтение "краткосрочным экономическим интересам в ущерб долгосрочному выживанию свободы и демократии в Европе". Она добавила, что это "трудное решение, которое мы все должны принять".
На вопрос, считает ли Великобритания, что "Северный поток – 2" в случаев вторжения РФ должен быть полностью остановлен, Трасс подчеркнула: "Полностью".
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявил 5 января 2022 года, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.
25 января глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз готовит обширный пакет экономических санкций против России на случай начала военных действий в Украине. Он выступил против введения санкций против газопровода "Северный поток – 2", объяснив это тем, что Европа зависит от энергии из России и это нельзя изменить в одночасье.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала 27 января, что в случае новой агрессии России против Украины у Германии есть "широкий диапазон ответов", включая газопровод "Северный поток – 2".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к дээскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.