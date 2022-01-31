Кулеба анонсировал визит Джонсона в Украину на этой неделе

Кулеба не уточнил дату визита Джонсона (на фото) в Киев Фото: EPA

По словам Кулебы, "благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной происходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию".

"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран", – сказал глава МИД Украины.

Кулеба уточнил, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши. При этом дату визита Джонсона в Киев Кулеба не озвучил.

ВВС, ссылаясь на информацию пресс-секретаря британского премьера, сообщило 30 января, что Джонсон в ближайшие дни проведет с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор и посетит Восточную Европу – Великобритания активизирует работу по урегулированию эскалации у границы Украины.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.