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Джонсон отменил визит в Японию из-за эскалации РФ ситуации вокруг Украины – СМИ

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По данным СМИ, визит Джонсона в Токио планировался на середину февраля
По данным СМИ, визит Джонсона в Токио планировался на середину февраля
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил готовящийся визит в Японию. Об этом 31 января сообщило Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Собеседники агентства отметили, что Лондон уведомил Токио об отмене визита, в частности, "из-за растущей напряженности вокруг Украины".

Первая рабочая поездка Джонсона в Японию с момента его вступления в должность премьера в 2019 году планировалась 15–16 февраля, писало Kyodo News 29 января.

Предполагалось, что британский премьер и глава правительства Японии Фумио Кисида договорятся об укреплении сотрудничества в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай становится все более настойчивым в своих территориальных претензиях в Восточном и Южно-Китайском морях.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции 31 января заявил, что информация о подготовке визита Джонсона в Японию, "не соответствует действительности".

ВВС, ссылаясь на пресс-секретаря британского премьера, сообщило 30 января, что Джонсон в ближайшие дни проведет с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор и посетит Восточную Европу – Великобритания активизирует работу по урегулированию эскалации у границы Украины.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности, предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, Украина, Китай, Великобритания, Япония, правительство, угрозы, Токио, вторжение, Борис Джонсон, безопасность, визит, премьер-министр, сотрудничество, Фумио Кисида
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