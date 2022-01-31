Премьер Дании заявила о готовности страны предоставить Украине оружие, если напряжение со стороны РФ будет расти

По словам Фредериксен, ситуация вокруг Украины представляет серьезную угрозу для Европы Фото: EPA

Об этом в комментарии газете Jyllands-Posten, опубликованном 30 января, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она не исключила отправку военной техники в Украину, отметив, что "нет принципиального возражения против того, чтобы это сделать".

По словам Фредериксен, "ситуация вокруг Украины сейчас представляет серьезную угрозу для Европы".

Премьер Дании подчеркнула, что "существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле".

В случае дальнейшей эскалации ситуации в Украине Россия столкнется с санкциями "беспрецедентного масштаба", резюмировала Фредериксен.