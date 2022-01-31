Премьер Дании заявила о готовности страны предоставить Украине оружие, если напряжение со стороны РФ будет расти

Об этом в комментарии газете Jyllands-Posten, опубликованном 30 января, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Она не исключила отправку военной техники в Украину, отметив, что "нет принципиального возражения против того, чтобы это сделать".
По словам Фредериксен, "ситуация вокруг Украины сейчас представляет серьезную угрозу для Европы".
Премьер Дании подчеркнула, что "существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле".
В случае дальнейшей эскалации ситуации в Украине Россия столкнется с санкциями "беспрецедентного масштаба", резюмировала Фредериксен.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.