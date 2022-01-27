Дания предоставит Украине €73 млн технической помощи для экономической стабильности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 января в Копенгагене провел переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом. Кулеба проинформировал Кофода о ситуации с безопасностью вблизи госграницы Украины и на временно оккупированных Россией территориях и о встрече советников лидеров стран "Нормандской четверки", которая прошла в Париже 26 января.

"Российская Федерация пытается подорвать безопасность не только Украины, но и всей Европы. Мы активно работаем над консолидацией международного сообщества для эффективного противодействия агрессивным действиям России, поскольку это будет определять будущее архитектуры безопасности во всем евроатлантическом регионе... Дания демонстрирует настоящее лидерство, стоя бок о бок с Украиной в настоящее время повышенных угроз со стороны России", – сказал украинский министр.

Он заявил, что в Украине ценят поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины. Кулеба сказал, что выделение страной €22 млн для украинского сектора безопасности является важным вкладом в устойчивость и безопасность Украины.

"По запросу Дмитрия Кулебы Дания согласилась рассмотреть дополнительные возможности поддержки для обеспечения финансовой и экономической стабильности Украины", – говорится в сообщении.

Министры обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов двух стран.

"Согласно решению датского правительства, Украина станет ключевым получателем технической помощи Дании в рамках следующей фазы Датской программы европейского соседства DANEP в период 2022–2026 годов с общим бюджетом в €170 млн, €73 млн из которых будут направлены на проекты в Украине", – сообщили в МИД.

Кулеба заявил, что Украина "высоко ценит" стремление датского правительства наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество.

"Это посылает четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что, несмотря на вызовы безопасности, ситуация остается под контролем, наше государство демонстрирует экономический рост, она привлекательна для инвестиций и успешных коммерческих проектов", – сказал он.