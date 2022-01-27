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Будущее евроатлантической безопасности решается в Украине – Кулеба

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Кулеба: Мы активно работаем над консолидацией международного сообщества
Кулеба: Мы активно работаем над консолидацией международного сообщества
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

27 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что провел "прекрасную встречу" с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

"Прекрасная встреча с моим датским коллегой и другом Йеппе Кофодом в Копенгагене. Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине. Дания демонстрирует настоящее лидерство, стоя плечом к плечу с Украиной в это время повышенных угроз со стороны РФ", – написал украинский дипломат.

Кофод, в свою очередь, твитнул, что "Украине грозит беспрецедентное наращивание военной мощи Россией", и призвал Москву к деэскалации.

Министерство иностранных дел Украины рассказало в пресс-релизе, что Кулеба "подробно проинформировал датского коллегу о ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, а также об итогах встречи советников лидеров государств нормандского формата".

"Российская Федерация пытается подорвать безопасность не только Украины, но и всей Европы. Мы активно работаем над консолидацией международного сообщества для эффективного противодействия агрессивным действиям России, поскольку это будет определять будущее архитектуры безопасности по всему евроатлантическому региону", – процитировал МИД министра.

В ходе визита в Копенгаген Кулеба обсуждал с Кофодом "подготовку пакета жестких экономических санкций ЕС против РФ, а также усиление взаимодействия для увеличения оборонных возможностей Украины и укрепления ее кибербезопасности".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

Теги: Россия, НАТО, Дания, Копенгаген, Дмитрий Кулеба, МИД Дании, российская агрессия, война в Украине, безопасность, визит, Йеппе Кофод
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