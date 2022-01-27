Будущее евроатлантической безопасности решается в Украине – Кулеба

"Прекрасная встреча с моим датским коллегой и другом Йеппе Кофодом в Копенгагене. Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине. Дания демонстрирует настоящее лидерство, стоя плечом к плечу с Украиной в это время повышенных угроз со стороны РФ", – написал украинский дипломат.
Чудова зустріч із моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом у Копенга * ені. Майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні. Данія демонструє справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною в цей час підвищених загроз з боку РФ. pic.twitter.com/5gJuDIxGSy— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 27, 2022
Кофод, в свою очередь, твитнул, что "Украине грозит беспрецедентное наращивание военной мощи Россией", и призвал Москву к деэскалации.
Pleased to welcome #Ukraine Foreign Minister in Copenhagen at difficult time— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) January 27, 2022
Ukraine faces unprecedented military buildup by Russia. Urge Russia to de-escalate
Denmark remains unwavering in support of Ukraine, will provide further funds for stabilisation, reforms#dkpol pic.twitter.com/4Bi19i7sdq
Министерство иностранных дел Украины рассказало в пресс-релизе, что Кулеба "подробно проинформировал датского коллегу о ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, а также об итогах встречи советников лидеров государств нормандского формата".
"Российская Федерация пытается подорвать безопасность не только Украины, но и всей Европы. Мы активно работаем над консолидацией международного сообщества для эффективного противодействия агрессивным действиям России, поскольку это будет определять будущее архитектуры безопасности по всему евроатлантическому региону", – процитировал МИД министра.
В ходе визита в Копенгаген Кулеба обсуждал с Кофодом "подготовку пакета жестких экономических санкций ЕС против РФ, а также усиление взаимодействия для увеличения оборонных возможностей Украины и укрепления ее кибербезопасности".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.