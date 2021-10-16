К оккупированным территориям можно применять опыт Британии в Северной Ирландии – Пристайко

По его словам, опыт Великобритании Украина может использовать частично, ведь в случае с оккупированными украинскими территориями нет религиозных разногласий, как это было в Северной Ирландии.

"Вместе с тем, есть некоторые вещи [в опыте Великобритании по реинтеграции Северной Ирландии], которые можно применять. Опять-таки, Великобритания – это фактически федеральное объединенное королевство. Украина – унитарное государство. Какой-то опыт интересен, но не весь", – отметил Пристайко.

Посол также заявил, что в случае с ОРДЛО Минские договоренности уже не приносят результата, так как они были запланированы на год и за последующие семь лет политическая ситуация изменилась.

"Да, это был важный этап остановки агрессии. Но уже нужно перейти на следующий этап. И мы не должны оставаться жертвой политического рэкета, когда нам навязывают решение, которое очевидно нам не подходит, и этим решением нас шантажируют годами", – пояснил он.