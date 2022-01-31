ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон и Моравецкий в Киеве намерены объявить о новом формате сотрудничества с Украиной – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ожидается, что Джонсон посетит Украину 1 февраля
Ожидается, что Джонсон посетит Украину 1 февраля
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной. Об этом, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщила 31 января "Европейская правда".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Джонсон и Моравецкий, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будут в Украине с визитом в один день, он не уточнял дату, но отмечал, что это произойдет "буквально на днях". По информации британских СМИ, Джонсон приедет в Киев 1 февраля.

Деталей о новом формате сотрудничества трех государств не сообщается, но министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 21 января, выступая в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре, а также развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – заявляла она в контексте разговора об угрозе вторжения РФ в Украину и необходимости реагирования на агрессию. 

После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании. 

Контекст:

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

30 января стало известно, что Джонсон в ближайшие дни проведет с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор и посетит Восточную Европу – Великобритания активизирует работу по урегулированию эскалации у границы Украины.

По данным Kyodo News, британский премьер из-за эскалации Россией ситуации вокруг Украины отменил визит в Японию, запланированный на середину февраля (первый для Джонсона на посту премьер-министра). 

В Украине Джонсон с момента вступления в должность главы британского правительства не был, но в 2016-м он приезжал в Киев, когда возглавлял МИД Великобритании. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Польша, Великобритания, вторжение, Борис Джонсон, российская агрессия, Матеуш Моравецкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ
33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ
Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"
Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях небритого мужчины
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях небритого мужчины
"Понимаем, что не успеем подготовиться". Организаторы украинской премии M1 Music Awards перенесли шоу на конец года
"Понимаем, что не успеем подготовиться". Организаторы украинской премии M1 Music Awards перенесли шоу на конец года
Совет Гордона Наташе Королевой, заявление Егоровой о Путине, уход племянницы Ротару со сцены. Топ-10 самых обсуждаемых событий января
Совет Гордона Наташе Королевой, заявление Егоровой о Путине, уход племянницы Ротару со сцены. Топ-10 самых обсуждаемых событий января
"Кудряшка-милашка – Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот
"Кудряшка-милашка – Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот
30-летняя победительница "Мисс США 2019" выпрыгнула из небоскреба. Она оставила предсмертную записку и написала прощальный пост в сети
30-летняя победительница "Мисс США 2019" выпрыгнула из небоскреба. Она оставила предсмертную записку и написала прощальный пост в сети
  "Великий Вова Завадюк". Муж судьи "Танцев со звездами" Кухар обратился к продюсеру шоу с личной просьбой
  "Великий Вова Завадюк". Муж судьи "Танцев со звездами" Кухар обратился к продюсеру шоу с личной просьбой
"Были просто друзьями по постели". Волочкова заявила, что спустя месяц рассталась с объявленным в розыск за терроризм Кузнецовым
"Были просто друзьями по постели". Волочкова заявила, что спустя месяц рассталась с объявленным в розыск за терроризм Кузнецовым
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах
  "Если надо – мы отравим. Легко". 74-летняя Васильева заявила, что считает Навального шпионом
  "Если надо – мы отравим. Легко". 74-летняя Васильева заявила, что считает Навального шпионом
"Не Надя, а сплошной секс". Мейхер снялась без бюстгальтера
"Не Надя, а сплошной секс". Мейхер снялась без бюстгальтера
"Добро пожаловать в семью, малыш". 31-летняя Харлан принимает поздравления с пополнением
"Добро пожаловать в семью, малыш". 31-летняя Харлан принимает поздравления с пополнением
"И что – там влажно?", "Ох уж эти шальные пальчики". Горбунов залез рукой Поляковой под платье
"И что – там влажно?", "Ох уж эти шальные пальчики". Горбунов залез рукой Поляковой под платье
"Ради бога, ты можешь быть не такой горячей?" 55-летняя Хайек крупным планом показала лицо без макияжа
"Ради бога, ты можешь быть не такой горячей?" 55-летняя Хайек крупным планом показала лицо без макияжа
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе (100968)
2
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина (89340)
3
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца (51049)
4
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи (48738)
5
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера (37705)
6
"Секси сиськи", "Пилотку не обморозь". 46-летняя Волочкова в микробикини окунулась в ледяную купель (35972)
7
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены (29004)
8
"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике (27079)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS