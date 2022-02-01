Премьер Польши Моравецкий: Мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу

Моравецкий: Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище Фото: EPA

По оценке замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацея Вонсика, если начнется полномасштабная война России против Украины, то на границе с Польшей можно ожидать до миллиона беженцев из Украины.

"Я верю, что Москва придет в себя и не начнет новой войны в Европе. Но если окажется иначе, дверь в Польшу будет открыта... Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи в случае конфликта мы рассматриваем как очевидное", – сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, какие угрозы Польша видит в контексте возможного вторжения России в Украину, "кроме потока беженцев".

Он отметил, что последствия полномасштабной агрессии трудно оценить, и подчеркнул, что Польша рассматривает безопасность Украины и ее суверенное развитие как необходимое условие для обеспечения мира во всей Европе.

Моравецкий добавил, что обсуждаемая ситуация не нова – после российской агрессии на востоке Украины в 2014 году тысячи украинских семей приехали в Польшу. По его данным, сейчас в Польше может находиться в общей сложности до 1,5 млн граждан Украины.

"Они нашли свое место в польском обществе, здесь трудятся и воспитывают своих детей. Украинцам рады в Польше", – сказал Моравецкий.

Он отметил, что польская экономика переживает один из самых высоких темпов экономического роста в Евросоюзе и одновременно в стране один из самых низких уровней безработицы – можно сказать, что каждый день создаются новые рабочие места. Кроме того, в Польше "быстро растет заработная плата и ввели историческое снижение налогов".

"Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников – ожидаем, что с каждым годом будет требоваться еще больше рук", – резюмировал Моравецкий.