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Премьер Польши Моравецкий: Мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу

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Моравецкий: Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище
Моравецкий: Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище
Фото: EPA

Если Россия начнет новое вторжение в Украину, "дверь в Польшу будет открыта" для украинцев, пообещал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он сказал в интервью LB.ua 31 января, накануне своего визита в Украину.

По оценке замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацея Вонсика, если начнется полномасштабная война России против Украины, то на границе с Польшей можно ожидать до миллиона беженцев из Украины.

"Я верю, что Москва придет в себя и не начнет новой войны в Европе. Но если окажется иначе, дверь в Польшу будет открыта... Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи в случае конфликта мы рассматриваем как очевидное", – сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, какие угрозы Польша видит в контексте возможного вторжения России в Украину, "кроме потока беженцев".

Он отметил, что последствия полномасштабной агрессии трудно оценить, и подчеркнул, что Польша рассматривает безопасность Украины и ее суверенное развитие как необходимое условие для обеспечения мира во всей Европе.

Моравецкий добавил, что обсуждаемая ситуация не нова – после российской агрессии на востоке Украины в 2014 году тысячи украинских семей приехали в Польшу. По его данным, сейчас в Польше может находиться в общей сложности до 1,5 млн граждан Украины. 

"Они нашли свое место в польском обществе, здесь трудятся и воспитывают своих детей. Украинцам рады в Польше", – сказал Моравецкий. 

Он отметил, что польская экономика переживает один из самых высоких темпов экономического роста в Евросоюзе и одновременно в стране один из самых низких уровней безработицы – можно сказать, что каждый день создаются новые рабочие места. Кроме того, в Польше "быстро растет заработная плата и ввели историческое снижение налогов".

"Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников – ожидаем, что с каждым годом будет требоваться еще больше рук", – резюмировал Моравецкий. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Польша, безработица, миграция, беженцы, вторжение, российская агрессия, мигранты, Матеуш Моравецкий, трудовые мигранты
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