Украина и Польша договорились улучшить условия грузовых перевозок

В совместном заявлении по результатам переговоров указано, что стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением. Украинская сторона проинформирует Польшу о конкретных сроках возобновления транзита грузовых вагонов по территории Украины до 4 февраля.
"Стороны договорились о существенном увеличении количества разрешений на международные грузоперевозки с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков. До 5 февраля 2022 года стороны должны согласовать дату заседания смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которая должна согласовать сроки передачи и количество дополнительных разрешений на международные грузовые перевозки", – сообщили в Офисе президента.
Также министры договорились о разработке плана действий по повышению эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска Польши и Украины. План должен быть согласован с участием представителей таможенных, пограничных и других служб Польши и Украины позже конца февраля.
Кроме этого стороны договорились инициировать пересмотр положений Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Польша о международных автомобильных перевозках от 1992 года.
Министры отметили интерес польских нефтегазовых компаний PGNiG и PKN Orlen в инвестициях в украинский нефтегазовый сектор и договорились содействовать их сотрудничеству с НАК "Нафтогаз України" в этом направлении. Также польская компания KGHM выразила готовность начать переговоры по совместной разработке залежей цветных металлов, сообщили в пресс-службе.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что заниженные Варшавой квоты на грузоперевозки смертельно опасны для экономики Украины. Он добавил, что Украина призывает Польшу увеличить квоту разрешений на въезд украинских автоперевозчиков, так как сложившаяся ситуация означает большие экономические проблемы: украинские производители не могут экспортировать продукцию, в том числе произведенную на местных заводах европейских корпораций.
В декабре 2021 года издание "Европейская правда" сообщило, что Украина начинает предарбитражные консультации с ЕС из-за нарушения Польшей Соглашения об ассоциации в части разрешений на грузовые перевозки. Источники издания в украинском правительстве сообщили, что, по мнению Киева, Польша дискредитирует украинских экспортеров.