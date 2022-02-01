Украина и Польша договорились улучшить условия грузовых перевозок

В совместном заявлении по результатам переговоров указано, что стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением. Украинская сторона проинформирует Польшу о конкретных сроках возобновления транзита грузовых вагонов по территории Украины до 4 февраля.

"Стороны договорились о существенном увеличении количества разрешений на международные грузоперевозки с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков. До 5 февраля 2022 года стороны должны согласовать дату заседания смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которая должна согласовать сроки передачи и количество дополнительных разрешений на международные грузовые перевозки", – сообщили в Офисе президента.

Также министры договорились о разработке плана действий по повышению эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска Польши и Украины. План должен быть согласован с участием представителей таможенных, пограничных и других служб Польши и Украины позже конца февраля.

Кроме этого стороны договорились инициировать пересмотр положений Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Польша о международных автомобильных перевозках от 1992 года.

Министры отметили интерес польских нефтегазовых компаний PGNiG и PKN Orlen в инвестициях в украинский нефтегазовый сектор и договорились содействовать их сотрудничеству с НАК "Нафтогаз України" в этом направлении. Также польская компания KGHM выразила готовность начать переговоры по совместной разработке залежей цветных металлов, сообщили в пресс-службе.