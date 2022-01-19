Польша ограничивает ввоз украинских товаров в ЕС. Киев направит обращение в Брюссель

Как пишет автор, в МИД пока еще не решили, отправлять запрос в ЕС до визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву 20–21 января или после. Кравченко ссылается на ст. 136 Соглашения об ассоциации с ЕС, согласно которому стороны не могут ухудшать условия доступа на рынок по сравнению с теми, что были на момент подписания Соглашения.

В статье говорится, что напряжение между Украиной и Польшей из-за квоты на автоперевозки возникает каждые полгода.

"Вот уже несколько лет квота составляет 160 тыс. разрешений для каждой стороны. Но Киеву этого мало, он хочет 200 тыс. в год и даже больше. Ведь Польша – основное окно Украины в Европу: на эту страну приходится около 40% всех украинских грузовых перевозок в государства Евросоюза. А дефицит решений ограничивает торговлю Украины со странами ЕС", — отмечает Кравченко.

Он добавляет, что убытки украинской экономики из-за нехватки польских квот ежегодно составляет €0,4–0,5 млрд.

Польша отвергает претензии Киева, ссылаясь на украинско-польское соглашение 1992 года, в котором говорится, что данный вопрос регулируется на двустороннем уровне, говорится в статье.

По информации ZN.UA, Украина уже завершила все внутренние процедуры по формированию запроса. Теперь в МИД должны решить, как согласовать обращение в ЕС с визитом украинского президента в Польшу.

"В пользу первого варианта (направить запрос перед визитом. – "ГОРДОН") говорит то, что у польского президента Анджея Дуды не будет возможности убедить своего украинского коллегу не делать в Брюссель запрос на консультации по ст. 136 соглашения, а передавать документ после визита – смахивает на дипломатический моветон. Аргумент в пользу второго варианта (обратиться в Брюссель после поездки Зеленского. – "ГОРДОН"): атмосфера визита украинского президента не будет омрачена раздражающим польскую сторону действием", – пишет автор.

Он также добавляет, что основной целью Киева в этом вопросе является не столько решение разногласий с Польшей, сколько инициация переговоров с ЕС о либерализации автоперевозок в целом.