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Железнодорожные пути в Украине в критическом состоянии, "Укрзалізниця" должна немедленно взяться за их ремонт – нардеп Бондарев

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Константин Бондарев: Если в ближайшие пять лет не решить вопрос модернизации железнодорожных путей, новые вагоны и локомотивы не смогут спасти украинскую железную дорогу от развала
Константин Бондарев: Если в ближайшие пять лет не решить вопрос модернизации железнодорожных путей, новые вагоны и локомотивы не смогут спасти украинскую железную дорогу от развала
Скриншот: Костянтин Бондарєв / YouTube

"Укрзалізниця" должна инвестировать в модернизацию железнодорожных путей, треть которых требует ремонта, заявил 29 декабря в колонке для сайта "Сегодня" народный депутат от "Батьківщини", член временной следственной комиссии Верховной Рады по "Укрзалізниці" Константин Бондарев.

"Состояние путей стремительно ухудшается. По официальным данным, с 2018 года по июнь 2021 года протяженность путей, требующих капитального ремонта и реконструкции, увеличилась на 1,5 тыс. км, или на 15%. Таким образом, по состоянию на первое полугодие текущего года протяженность таких путей в Украине составила 11,6 тыс. км, или треть из всех существующих. Из них почти 3 тыс. км требуют немедленной реконструкции, а 8,6 тыс. км – капитального ремонта", – заявил он.

Народный депутат сообщил, что в 2020 году "Укрзалізниця" отремонтировала всего 47,8 км железнодорожных путей, а за первое полугодие 2021 года в Украине было капитально отремонтировано 30,6 км железнодорожных путей, что составляет только 0,3% от потребности.

"Халатное отношение руководства "Укрзалізниці" к проблеме ремонта и реконструкции путей в конечном счете приводит к росту аварийности. Только за первое полугодие 2021 года в Украине произошло 79 железнодорожных аварий и одна катастрофа, что на 43% больше, чем в 2020 году, – сообщил политик. – Если в ближайшие пять лет не решить вопрос модернизации железнодорожных путей, новые вагоны и локомотивы не смогут спасти украинскую железную дорогу от развала. В итоге пострадает не только транспортная отрасль, но и весь украинский бизнес, который столкнется с серьезными логистическими проблемами", – написал Бондарев.

Контекст:

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что "Укрзалізниці" необходимо инвестировать в наиболее срочное – обновление парка локомотивов и железнодорожной инфраструктуры.

"Все красивые слова о глобальных реформах, новых поездах, новых реформах разбиваются о реальность. Денег нет. И когда я слышу, что вместо локомотивов и ремонта инфраструктуры мы будем фактически закупать вагоны, которые фактически превратятся в склады на колесах..." – отметил он.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, бизнес, поезда, вагоны, реформа, инфраструктура, грузоперевозки, Константин Бондарев
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