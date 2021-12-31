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"Укрзалізниця" запустила двухэтажный электропоезд по маршруту Киев – Львов. Видео

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Шестивагонный электропоезд чешского производства Skoda постройки 2012 года ремонтировали в течение 11 месяцев
Шестивагонный электропоезд чешского производства Skoda постройки 2012 года ремонтировали в течение 11 месяцев
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

30 декабря "Укрзалізниця" отправила в первый после ремонта рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев — Львов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что этот поезд не эксплуатировался два года, поскольку нуждался в значительном и дорогостоящем ремонте.

"Железной дороге нужен такой подвижной состав — комфортный для пассажиров двухэтажный поезд может использоваться на многих маршрутах и улучшить качество железнодорожных перевозок для жителей страны. Поэтому было принято решение отремонтировать оба электропоезда Skoda, которые есть у "Укрзалізниці". Сегодня первый из них уже поехал по своему маршруту", – рассказал председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

Шестивагонный электропоезд чешского производства Skoda постройки 2012 года ремонтировали в течение 11 месяцев на Киевском электровагоноремонтном заводе, рассказали в "Укрзалізниці". В ходе работ выполнили ремонт экипажной части поезда, тормозного оборудования, всех систем жизнеобеспечения поезда, обновили интерьер: заменили покрытие пола, заменили окна, восстановили лакокрасочное покрытие внутренних панелей.

Как сообщается, поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами.

В компании отмечают, что второй электропоезд Skoda планируют выпустить с ремонта в первой половине 2022 года.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/videos/3158246957755992/

Теги: Киев, Львов, Укрзалізниця, маршрут, ремонт, поезда, вагоны, перевозки, Skoda, поезд, пассажиры
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