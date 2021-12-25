"Укрзалізниця" запустила "Буковельский экспресс" из Львова к туристическим местам в Карпатах

"Буковельский экспресс" будет следовать по маршруту Львов – Ясиня (Закарпатская область) – Львов.

"Сегодняшний экспресс станет удобным для тех, кто путешествует из Львова и Ивано-Франковска на курорты Украинских Карпат", – сказал глава правления компании Александр Камышин.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці", поезд будет удобным для путешествий к известному водопаду Пробой и скалам Довбуша, которые находятся в Яремче; к самому длинному селу в Украине – Микуличину; к виадуку в Ворохте, построенному в 1895 году, и поселку Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться к горе Драгобрат – самому высокому горнолыжному курорту Украинских Карпат.

"Буковельский экспресс" будет отправляться из Львова в 6.40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12.25. Поезд будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта. Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, кроме 1-го и 4 января. После 16 января поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

В составе поезда – три вагона (170 мест).