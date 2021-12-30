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ДЕНЬГИ

Дефицит локомотивов в "Укрзалізниці" приводит к миллионным потерям перевозчиков – СМИ

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Проблемы с задержками движения возникают в результате дефицита тепловозов, пишет Rail.insider
Проблемы с задержками движения возникают в результате дефицита тепловозов, пишет Rail.insider
Rail.insider.Фото: railinsider.com.ua

С наступлением осени – сезона массовых перевозок грузов – количество заброшенных и задержанных поездов увеличилось до нескольких сотен, а скорость доставки упала до исторических минимумов: оборот вагона, еще летом составлявший в среднем восемь суток, сейчас значительно вырос и, по словам многих участников рынка, достигает 20 дней, пишет Rail.insider. Основная проблема, по информации издания, – дефицит локомотивов.

"Одной из главных причин такого положения дел в "Укрзалізниці" называют ремонты путей, которые не проводились ранее из-за отсутствия закупок. Параллельно с этим как железнодорожники, так и коммерсанты государственной компании-перевозчика во время совещаний говорят о проблемах с локомотивной тягой на тех или иных направлениях", – подчеркивает издание.

Журналисты выяснили, что проблемы с задержками движения возникают в результате дефицита тепловозов, который усиливается при их выходе из строя из-за пожаров и других инцидентов, передачи под пассажирские перевозки и так далее. Поэтому целые производства в Украине были вынуждены закрываться из-за нехватки вагонов, которые им должна была поставить "Укрзалізниця".

Значительные убытки несут также сельхозпроизводители, пишет издание. По словам председателя Ассоциации налогоплательщиков в Тернопольской области Ивана Искерского, из-за невозможности вывезти зерно его стоимость упала на 800–1000 грн/т.

"Представьте, что в области будет не продано около 2 млн т. Так что можно посчитать, какие убытки несут сельхозпроизводители", – подчеркнул он.

Причина проблемы с тягой "Укрзалізниці" – не в количестве имеющихся тепловозов и электровозов, а в их техническом состоянии, ведь они годами не ремонтировались, объясняют авторы статьи.

"Несмотря на достаточно большое количество локомотивов в общем парке, пригодны к работе только около половины. И те, как говорят грузоотправители, не всегда способны тянуть составы той массы, которая указана в их паспортных данных. Худшая ситуация с тепловозным парком: у него не было нужного обслуживания и ремонтов из-за сложностей с закупками и поставкой большой номенклатуры запчастей", – подчеркивает издание.

Такая ситуация приводит к резонансным пожарам на тепловозах, отмечают авторы, причем сейчас сообщения о таких авариях поступают по несколько раз в неделю: тепловозы загораются во время движения, блокируют движение других поездов, часто локомотивным бригадам не удается справиться самостоятельно и приходится вызывать пожарных.

Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо закупить новые тепловозы, акцентирует издание, а также запустить пилотный проект по допуску на пути частной тяги. 

Контекст:

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что "Укрзалізниці" необходимо инвестировать в наиболее срочное – обновление парка локомотивов и железнодорожной инфраструктуры.

"Все красивые слова о глобальных реформах, новых поездах, новых реформах разбиваются о реальность. Денег нет. И когда я слышу, что вместо локомотивов и ремонта инфраструктуры мы будем фактически закупать вагоны, которые фактически превратятся в склады на колесах..." – отметил он.

Теги: Укрзалізниця, поезда, вагоны, убытки, перевозки, реформа, инфраструктура
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