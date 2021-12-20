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ДЕНЬГИ

Вместо того, чтобы решить проблему с дефицитом локомотивов, нам предлагают создать дефицит вагонов – эксперт о списании парка грузовых вагонов

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Михаил Соколов: Если у вас есть деньги, то какого черта вы полезли в вагоны вместо того, чтобы купить локомотивы?
Михаил Соколов: Если у вас есть деньги, то какого черта вы полезли в вагоны вместо того, чтобы купить локомотивы?
Фото: uacouncil.org

Компании "Укрзалізниця" нужно инвестировать деньги в покупку новых локомотивов и ремонт инфраструктуры, а не создавать дефицита вагонов и таким образом углублять проблемы на рынке грузоперевозок, заявил в комментарии "РБК-Украина" заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Он убежден, что план Министерства инфраструктуры по списанию вагонов  в зависимости от их возраста, а не фактического состояния, будет означать дефицит, так как в один момент десятки тысяч вагонов окажутся списанными, и быстро восполнить их нехватку не выйдет. 

"Вместо того, чтобы идти путем, как в Европе, когда мы контролируем техническое состояние вагона и не допускаем на пути вагоны, чье техническое состояние не отвечает нормативному, т.е. которое является опасным для эксплуатации… Почему-то нам предлагают просто списать все вагоны, которые старше какого-то возраста. Но это не подход, потому что есть вагоны младше, которые в плохом состоянии, а есть вагоны старше, которые отремонтированы и которые в надлежащем состоянии. И вполне могут дальше эксплуатироваться и не представляют никакой опасности", – объяснил эксперт. 

Соколов считает, что проблема дефицита локомотивов и состояния инфраструктуры более важны. 

"Если у вас есть деньги, то какого черта вы полезли в вагоны вместо того, чтобы купить локомотивы? У нас нет сейчас, проблемы дефицита вагонов, но у нас есть проблема дефицита локомотивов. И вместо того, чтобы исправить проблему дефицита локомотивов, нам предлагают создать дефицит вагонов", – заявил он.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины заявлял, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если "Укрзалізниця" будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то это спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.

Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали "Антимеморандум" и призвали власти не допустить списания вагонов. Из-за этого проекта бизнес и "Укрзалізниця", потеряют миллиарды, считают подписанты, а заработают несколько человек – владельцы вагоностроительных заводов, писало "РБК-Украина".

Теги: транспорт, Укрзалізниця, бизнес, Министерство инфраструктуры, вагоны, инфраструктура, грузоперевозки
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