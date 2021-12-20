Вместо того, чтобы решить проблему с дефицитом локомотивов, нам предлагают создать дефицит вагонов – эксперт о списании парка грузовых вагонов

Михаил Соколов: Если у вас есть деньги, то какого черта вы полезли в вагоны вместо того, чтобы купить локомотивы? Фото: uacouncil.org

Он убежден, что план Министерства инфраструктуры по списанию вагонов в зависимости от их возраста, а не фактического состояния, будет означать дефицит, так как в один момент десятки тысяч вагонов окажутся списанными, и быстро восполнить их нехватку не выйдет.

"Вместо того, чтобы идти путем, как в Европе, когда мы контролируем техническое состояние вагона и не допускаем на пути вагоны, чье техническое состояние не отвечает нормативному, т.е. которое является опасным для эксплуатации… Почему-то нам предлагают просто списать все вагоны, которые старше какого-то возраста. Но это не подход, потому что есть вагоны младше, которые в плохом состоянии, а есть вагоны старше, которые отремонтированы и которые в надлежащем состоянии. И вполне могут дальше эксплуатироваться и не представляют никакой опасности", – объяснил эксперт.

Соколов считает, что проблема дефицита локомотивов и состояния инфраструктуры более важны.

"Если у вас есть деньги, то какого черта вы полезли в вагоны вместо того, чтобы купить локомотивы? У нас нет сейчас, проблемы дефицита вагонов, но у нас есть проблема дефицита локомотивов. И вместо того, чтобы исправить проблему дефицита локомотивов, нам предлагают создать дефицит вагонов", – заявил он.