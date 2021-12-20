Вместо того, чтобы решить проблему с дефицитом локомотивов, нам предлагают создать дефицит вагонов – эксперт о списании парка грузовых вагонов

Он убежден, что план Министерства инфраструктуры по списанию вагонов в зависимости от их возраста, а не фактического состояния, будет означать дефицит, так как в один момент десятки тысяч вагонов окажутся списанными, и быстро восполнить их нехватку не выйдет.
"Вместо того, чтобы идти путем, как в Европе, когда мы контролируем техническое состояние вагона и не допускаем на пути вагоны, чье техническое состояние не отвечает нормативному, т.е. которое является опасным для эксплуатации… Почему-то нам предлагают просто списать все вагоны, которые старше какого-то возраста. Но это не подход, потому что есть вагоны младше, которые в плохом состоянии, а есть вагоны старше, которые отремонтированы и которые в надлежащем состоянии. И вполне могут дальше эксплуатироваться и не представляют никакой опасности", – объяснил эксперт.
Соколов считает, что проблема дефицита локомотивов и состояния инфраструктуры более важны.
"Если у вас есть деньги, то какого черта вы полезли в вагоны вместо того, чтобы купить локомотивы? У нас нет сейчас, проблемы дефицита вагонов, но у нас есть проблема дефицита локомотивов. И вместо того, чтобы исправить проблему дефицита локомотивов, нам предлагают создать дефицит вагонов", – заявил он.
8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.
Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины заявлял, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если "Укрзалізниця" будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то это спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.
Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали "Антимеморандум" и призвали власти не допустить списания вагонов. Из-за этого проекта бизнес и "Укрзалізниця", потеряют миллиарды, считают подписанты, а заработают несколько человек – владельцы вагоностроительных заводов, писало "РБК-Украина".