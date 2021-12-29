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Лещенко возвращается в набсовет "Укрзалізниці" – Гончаренко

Лещенко начал работать в набсовете "Укрзалізниці" в конце 2019 года
Лещенко начал работать в набсовете "Укрзалізниці" в конце 2019 года
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Кабинет министров Украины 29 декабря утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета "Укрзалізниці". Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Правительство рассматривало некоторые вопросы, которые касались наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця". А именно – избрание победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Укрзалізниця" Амелина А. И., Долла Александера, Карновски Якуба, Хафера Гепарда как независимых членов. А также еще трех членов наблюдательного совета, как представителей государства – Москаленко С. В., Давида Ломджарии и знаменитого железнодорожника Сережу Лещенко", – написал он.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" в конце 2019 года. Он подавал в НАПК информацию, согласно которой за май 2021 года он получил зарплату в качестве члена набсовета "Укрзалізниці" в размере 332 тыс. грн. В прошлом году средняя месячная зарплата Лещенко составляла около 210 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании "Укрзалізниця" Шевки Аджунером и членами набсовета Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. 23 сентября стало известно, что Кубраков внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", среди них – Лещенко.

29 сентября начался конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", документы можно подавать до 29 октября включительно. В октябре в секретариате Кабмина Украины сообщили, что полномочия Лещенко в наблюдательном совете "Укрзалізниці" предлагают продлить на период, пока не будут избраны новые представители правительства, но не дольше, чем до 31 декабря 2021 года

Теги: Кабинет Министров, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, набсовет, Кабмин
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