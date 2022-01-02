Часть металлургического завода в Днепре прекращает работу. Среди причин – проблемы на "Укрзалізниці" – СМИ

Точных сроков простоя еще нет, но предварительно срок остановки может составить от одного месяца Фото: epravda.com.ua

"Есть комплекс причин: неопределенность поставки угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена энергоносителей. Это в комплексе складывается в себестоимость продукции, что не позволяет быть предприятию рентабельным", – отметил инсайдер.

Собеседник издания добавил, что точных сроков простоя еще нет, "но предварительно остановка ожидается от одного месяца, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры рынка металлопроката".