В Польше ожидают до миллиона беженцев в случае войны России против Украины

По его словам, если в Украине дойдет до войны, то Польша "должны учитывать наплыв настоящих беженцев, спасающихся от смерти", до миллиона людей.

Он добавил, что есть несколько сценариев развития событий, но Польша должна готовиться к самому худшему. По его словам, уже некоторое время МВД Польши принимает меры, чтобы быть готовыми к приходу волны беженцев.

Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании. Он подчеркнул, что по Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и власти страны не будут от этого дистанцироваться.