Вторжение РФ в Украину приведет к дестабилизации всего международного сообщества – представитель Великобритании в ООН

Он отметил, что в лучшем случае это приведет к дестабилизации ситуации в регионе.

"Но в худшем случае это – подготовка к вторжению в суверенное государство", – добавил Кариуки.

Он поддержал инициативу США созвать сегодняшнее заседание, и призвал Россию к диалогу, а также упомянул вторжение РФ в Грузию в 2008 году, оккупацию Крыма и начало войны на Донбассе в 2014 году.

"Будем откровенны, это не региональная проблема. Любое вторжение России или активная агрессия против Украины будет грубым нарушением международного права и обязательств России согласно уставу ООН. Конфликт дестабилизирует все международное сообщество. Не должно быть сомнений относительно того, насколько дорогим будет этот просчет для России или насколько разрушительным он будет для народа Украины. Их единственная провокация – это стремление к демократическому будущему для своей страны. Не будет выигравших, только жертвы", – заявил Кариуки.