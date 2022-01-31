Постпред России в ООН заявил, что отказ от вступления Украины в НАТО "кардинально улучшил бы" ситуацию с безопасностью в Европе и мире

Небензя: Наши западные коллеги пытаются на этой волне свести диалог к так называемому урегулированию ситуации на границе с Украиной, а не обсудить безопасность. А наши требования к безопасности намного шире Фото: ЕРА

"Мы настояли на том, чтобы начать переговорный процесс, чтобы обеспечить юридические гарантии безопасности. [...] Если посмотреть на графики того, как идут переговорные процессы, можем увидеть, что все такие инициативы нивелируются. Наши западные коллеги пытаются на этой волне свести диалог к так называемому урегулированию ситуации на границе с Украиной, а не обсудить безопасность. А наши требования к безопасности намного шире. Это и невступление Украины в НАТО, и неразмещение на территории Украины иностранных войск... Это только одна из возможных договоренностей, которые могли бы кардинально улучшить ситуацию с безопасностью в Европе и всем мире", – заявил Небензя.

Он отметил, что постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая выступала перед ним, озвучила "достаточно обвинений в агрессивных действиях РФ, но ни одного конкретного факта".