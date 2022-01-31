Постпред России в ООН заявил, что отказ от вступления Украины в НАТО "кардинально улучшил бы" ситуацию с безопасностью в Европе и мире

"Мы настояли на том, чтобы начать переговорный процесс, чтобы обеспечить юридические гарантии безопасности. [...] Если посмотреть на графики того, как идут переговорные процессы, можем увидеть, что все такие инициативы нивелируются. Наши западные коллеги пытаются на этой волне свести диалог к так называемому урегулированию ситуации на границе с Украиной, а не обсудить безопасность. А наши требования к безопасности намного шире. Это и невступление Украины в НАТО, и неразмещение на территории Украины иностранных войск... Это только одна из возможных договоренностей, которые могли бы кардинально улучшить ситуацию с безопасностью в Европе и всем мире", – заявил Небензя.
Он отметил, что постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая выступала перед ним, озвучила "достаточно обвинений в агрессивных действиях РФ, но ни одного конкретного факта".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. К 28 января 2022-го, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны РФ сосредоточила около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил проект договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России относительно "гарантий безопасности". Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.