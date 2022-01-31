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Совбез ООН проводит заседание из-за угрозы российской агрессии. Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Совет безопасности ООН 31 января проводит открытое заседание из-за угрозы агрессии России по отношению к Украине. Трансляцию с переводом на украинский ведет Общественное. Заседание созвали по требованию США в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, США, Украина, ООН, агрессия, Совет Безопасности ООН, российская агрессия
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