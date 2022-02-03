Грузовики с гуманитарной помощью из Польши пересекли границу Украины и едут в Киев. Видео

В Киев направилась колонна из девяти грузовиков с гуманитарной помощью Фото: dsns.gov.ua

"Колонна из девяти грузовиков выехала с таможенного поста "Ягодин" в направлении Киева. Груз весом около 40 тонн включает лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS. Помощь передается по запросу украинской стороны для борьбы с COVID-19", – сказано в сообщении.

В МВД добавили, что грузовики сопровождают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей.

ВИДЕО

Видео: ГУ ДСНС України у Рівненській області / Youtube