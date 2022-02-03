Грузовики с гуманитарной помощью из Польши пересекли границу Украины и едут в Киев. Видео

"Колонна из девяти грузовиков выехала с таможенного поста "Ягодин" в направлении Киева. Груз весом около 40 тонн включает лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS. Помощь передается по запросу украинской стороны для борьбы с COVID-19", – сказано в сообщении.
В МВД добавили, что грузовики сопровождают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей.
Утром 31 января Польша отправила в Украину более 120 тонн гуманитарной помощи.
Гуманитарная помощь была отправлена накануне визита в Киев премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который 1 февраля впервые посетил Украину. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Моравецкий сообщил, что Польша предоставит Украине боеприпасы, вооружение и дроны.
Польша не впервые отправляет гуманитарную помощь Украине. В августе 2021 года польская сторона передала Украине средства для борьбы с коронавирусом, сообщало Polskie Radio.