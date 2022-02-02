Кулеба о военной помощи Украине от Польши: С оружием – как с деньгами: любит тишину

Нет никаких сомнений в том, что Польша делает все возможное, чтобы поддержать Украину, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время он пока не стал раскрывать все договоренности между странами, особенно военные.

По словам Кулебы, "нет никаких сомнений в том, что Польша делает все возможное, чтобы поддержать Украину в нынешних обстоятельствах".

Журналист издания отметил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля рассказал о поставках в Украину беспилотников.

Кулеба ответил, что "на повестке дня много вопросов", среди них – дроны.

Глава МИД рассказал, что Украина представила Польше перечень необходимой ей военной техники, но не стал вдаваться в подробности.

С оружием – как с деньгами: любит тишину, подчеркнул Кулеба.

Моравецкий заявлял на пресс-конференции в Киеве, что Польша "готова передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера".

В опубликованном 29 января интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи, только гуманитарную.

31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.