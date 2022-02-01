Моравецкий сказал, что в случае эскалации со стороны РФ Польша готова принимать украинцев

Политик призвал другие страны помогать Украине, отметив, что чем больше поддержки получает украинская армия, тем больше вероятность, что эскалации ситуации не произойдет.
"Польша также готовится и к худшему сценарию, хотя я надеюсь, что до этого не дойдет. В таком случае мы готовы принимать украинских раненых и помогать эвакуировать часть граждан Украины", – сказал он.
Премьер-министр также отметил, что поскольку пограничные службы Украины и Польши выполняют свою работу, польское правительство не видит необходимости в строительстве стены на границе двух стран.
По оценке замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацея Вонсика, если начнется полномасштабная война России против Украины, то на границе с Польшей можно ожидать до миллиона беженцев из Украины.
В интервью LB.ua перед визитом в Украину Моравецкий сказал: "Я верю, что Москва придет в себя и не начнет новой войны в Европе. Но если окажется иначе, дверь в Польшу будет открыта... Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи в случае конфликта мы рассматриваем как очевидное".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.