Моравецкий сказал, что в случае эскалации со стороны РФ Польша готова принимать украинцев

Моравецкий: Польша также готовится и к худшему сценарию, хотя я надеюсь, что до этого не дойдет Фото: EPA

Политик призвал другие страны помогать Украине, отметив, что чем больше поддержки получает украинская армия, тем больше вероятность, что эскалации ситуации не произойдет.

"Польша также готовится и к худшему сценарию, хотя я надеюсь, что до этого не дойдет. В таком случае мы готовы принимать украинских раненых и помогать эвакуировать часть граждан Украины", – сказал он.

Премьер-министр также отметил, что поскольку пограничные службы Украины и Польши выполняют свою работу, польское правительство не видит необходимости в строительстве стены на границе двух стран.

По оценке замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацея Вонсика, если начнется полномасштабная война России против Украины, то на границе с Польшей можно ожидать до миллиона беженцев из Украины.

В интервью LB.ua перед визитом в Украину Моравецкий сказал: "Я верю, что Москва придет в себя и не начнет новой войны в Европе. Но если окажется иначе, дверь в Польшу будет открыта... Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи в случае конфликта мы рассматриваем как очевидное".