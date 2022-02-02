Кулеба: Если Россия решит напасть, мы будем сражаться. Однозначно, пока не победим

Об этом в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Журналист спросил Кулебу, разочарован ли он тем, что ни одна страна Запада не готова ввести свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне украинцев в случае вторжения РФ.
Кулеба в ответ сказал, что "не разочарован", так как "доверяет украинской армии и украинскому народу".
По его словам, Украина "ведет эту войну уже восемь лет и никогда не просила поддержки иностранных солдат".
Кулеба отметил, что действия Украины "сосредоточены на дипломатии".
Однако, подчеркнул глава МИД, "если Россия решит напасть, мы будем сражаться, однозначно, пока не победим".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать. А на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.
Согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного 28–31 января, 44,9% украинцев воспринимают скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения РФ зимой или весной 2022 года. 44,9% граждан заявили, что готовы присоединиться к защите Украины любым способом.