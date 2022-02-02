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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Если Россия решит напасть, мы будем сражаться. Однозначно, пока не победим

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Кулеба заявил, что "доверяет украинской армии и украинскому народу"
Кулеба заявил, что "доверяет украинской армии и украинскому народу"
Фото: EPA

Украина сосредоточена на дипломатии и считает, что войны с РФ можно избежать, но если Россия решит напасть – будет сражаться.

Об этом в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Журналист спросил Кулебу, разочарован ли он тем, что ни одна страна Запада не готова ввести свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне украинцев в случае вторжения РФ.

Кулеба в ответ сказал, что "не разочарован", так как "доверяет украинской армии и украинскому народу".

По его словам, Украина "ведет эту войну уже восемь лет и никогда не просила поддержки иностранных солдат".

Кулеба отметил, что действия Украины "сосредоточены на дипломатии".

Однако, подчеркнул глава МИД, "если Россия решит напасть, мы будем сражаться, однозначно, пока не победим".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать. А на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного 28–31 января, 44,9% украинцев воспринимают скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения РФ зимой или весной 2022 года. 44,9% граждан заявили, что готовы присоединиться к защите Украины любым способом.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, угрозы, вторжение, Дмитрий Кулеба, украинцы, дипломаты, интервью, войска
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